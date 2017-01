ప్రభుత్వ కాలేజీల్లో లెక్చరర్ పోస్టుల భర్తీకై ఏపీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Andhra Pradesh PSC Recruitment 2017 Notification Lecturer posts Andhra Pradesh Public service commission (APPSC) invites application for the position of 504 Lecturer vacancies in government degree colleges. Apply online before 28th January 2017.