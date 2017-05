ఆంధ్రజ్యోతి ఒకటి తలిస్తే మరోటి జరిగినట్లు తాజా పరిణామాలు తెలియజేస్తున్నాయి. జగన్‌పై ఎక్కుపెట్టిన వార్తాకథనం చంద్రబాబుకు తగిలినట్లు చెబుతున్నారు.

English summary

According to political analysts - Andhrajyothi report instead of hurting YSR Congress party president, gave blow to Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu Naidu.