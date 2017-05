టిడిపికి కౌంటర్: మోఢీతో భేటీపై జగన్ కు మద్దతుగా టిడిపిని ఏకేసిన సోము వీర్రాజు

ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీతో వైసీపీ అధినేత జగన్ సమావేశం కావడంపై టిడిపి , బిజెపి నేతల మధ్య మాటల యుద్దం ప్రారంభమైంది. బిజెపి నేతలు వైసీపీ చీఫ్ జగన్ కు ప్రధానమంత్రి మోడీ అపాయింట్ మెంట్ ఇవ్వడాన్ని సమర్థించు

Story first published: Friday, May 12, 2017, 17:15 [IST]

English summary

Andhrapradesh Bjp leader Somu Veerraju slams on Tdp leaders on Friday.he indirectly supported to Ysrcp chief Ys Jagan.