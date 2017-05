అమెరికాటూర్: 7 రోజుల్లో 7వేలకిలోమీటర్లు, చంద్రబాబు భవిష్యత్ ప్లాన్ ఇదే!

వారం రోజుల పాటు అమెరికా పర్యటలో 7వేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించినట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు ప్రకటించారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలను వివరించారు.మరో వైప

English summary

Andhrapradesh chiefminister Chandrababu naidu America tour completed.He has visited 15 towns around 7 thousand kilometers from 7 days.On thursday he met Telugu association delegates in America.