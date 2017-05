షాక్: ప్యాకేజీ ప్రకటించినా లాభం ఎంత? ఇంకెన్నాళ్ళు? ఇలాగైతే ఏపీకి నష్టమే: చంద్రబాబు

ప్రత్యేక హోదాతో కలిగే లబ్దిని ప్యాకేజీలో ఇస్తామన్నారు. కానీ హోదాతో లాభం ఎంతో ఇప్పటిదాకా తేల్చలేదు.2015 ఏప్రిలో తర్వాత కుదిరిన విదేశీ ఆర్థిక సహాయంతో చేపట్టే ప్రాజెక్టు (ఈఏపీ) రుణభారాన్ని కేంద్రం

Andhrapradesh chiefminister Chandrababunaidu met union financ eminister arun jaitley on Wednesday at New delhi.Chandrababu naidu seeking financial assistance to Andhra pradesh state. union government what is assured to Ap he reminded.