గిద్దలూరు ఎమ్మెల్యే ఆశోక్ రెడ్డిపై కేసు ఉపసంహారణ, పార్టీ మారినందుకేనా?

ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు ఎమ్మెల్యే ఆశోక్ రెడ్డిపై కేసును ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకొంది.2014 జూన్ 30న, గిద్దలూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఆశోక్ రెడ్డితో పాటు ఆయన అనుచరులపై కేసు నమోదైంది.

English summary

Andhrapradesh governament withdraw a case on Giddalur MLA Ashok reddy and his followers on Tuesday.In 2014 june 30, a case filed on MLA Ashok Reddy and others.