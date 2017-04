ప్రేమపేరుతో వంచన, యువతుల నగ్న వీడియోలతో బ్లాక్ మెయిల్

అమాయక యువతులను ప్రేమ పేరుతో వలవేసి పెళ్ళిచేసుకొంటానని నమ్మించి లోబర్చుకొంటాడు ఓ ప్రబుద్దుడు.అంతేకాదు తాను లొంగదీసుకొన్న యువతుల నగ్నచిత్రాలను తీసి బ్లాక్ మెయిల్ చేసేవాడు.

English summary

Anilkumar arrested for sexual harassement in Vijayawada on Tuesday.he cheated ladies , police seized from Anilkumar laptop and cellphone.