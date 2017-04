టిడిపి నేతలకు సమాధానం చెప్పు, తెగబలిసిన..: బాబుకు భూమన హెచ్చరిక

చిత్తూరు ఎంపీ శివప్రసాద్, ఇతర నేతల ఆరోపణలకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు జవాబివ్వాలని హెచ్చరిస్తున్నానని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి మంగళవారం నాడు అన్నారు.

English summary

YSR Congress Party MLA Bhumana Karunakar Reddy on Tuesday warned that AP CM Chandrababu Naidu should answer MP Siva Prasad.