ఏడాది ముందుగా ఎన్నికలంటే ఏ రాష్ట్రమైనా ఒప్పుకుంటుందా? : మంత్రి లోకేష్‌

ఏదో ఆర్నెల్లు ముందంటే ఒప్పుకోవచ్చుగానీ మరీ ఏడాది ముందు ఎన్నికలంటే ఎవరు ఒప్పుకుంటారని మంత్రి నారా లోకేష్‌ వ్యాఖ్యానించారు. 2018 ద్వితీయార్థంలో ఏ రాష్ట్రనికీ ఎన్నికలు ఉండబోవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

English summary

Amaravati: IT and Panchayat Raj Minister Nara Lokesh questioned press reporters here in Amaravati on Wednessday that Why any state will agree for early elections? He also said that his father and CM Chandrababu Naidu never told that elections will come early in the state. CM only told that party, leaders should be ready for coming elections, said Nara Lokesh.