‘ఎన్నో వరాలిచ్చారు’: ప్రధాని మోడీకి ఏపీ పూతరేకులు

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అమితంగా ఇష్టపడే పూతరేకులను సంక్రాంతి కానుకగా అందించనున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Andhra Pradesh BJP leaders will send putarekulu to PM Narendra Modi on the eve Sankranti.