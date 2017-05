దేవినేని ఉమపై నిప్పులు చెరిగిన చంద్రబాబు

పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిలో అధికారులు, కాంట్రాక్టు సంస్థలు సక్రమంగా పనిచేయకపోవడం పట్ల ఏపీ సీఎం చంద్రబాబునాయుడు తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Andhra pradesh chiefminister Chandrababu naidu angry on irrigation minister Devineni Uma and other irrigation officers on Monday.He reviewed on Polavaram project at Amaravati. Cm dissatisfied on Polavaram project works in this meeting.