ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, టిడిపి అధినేత చంద్రబాబునాయుడు తన కుమారుడు నారా లోకేష్, మనవడు దేవాన్ష్‌తో కలిసి కృష్ణా నదిలో బోటు షికారు చేశారు.

English summary

AP CM Chandrababu Naidu goes for boating with his family in Krishna River.