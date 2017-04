లోకేష్ తో సహా అమెరికా పర్యటనకు సీఎం చంద్రబాబు

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మరోసారి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. ఈసారి ఆయన తన కుమారుడు, మంత్రి లోకేష్ తో సహా వచ్చే నెల 4వ తేదీ నుంచి 11వ తేదీ వరకు అమెరికా పర్యటించనున్నారు.

English summary

Amaravati: AP CM Chandrababu Naidu's Official America Tour confirmed today. He is going to America including his son Nara Lokesh and other 16 persons including political leaders and officials. The 8-day tour starts from 4th May and ends with 11th May. The Chief Secretary of AP government Dinesh Kumar issued orders regarding this tour.