కెఇకి షాక్: కమిటీలో లోకేష్ కు చోటు, జగన్ పార్టీ టార్గెట్

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రెవిన్యూ శాఖ మంత్రికి కాకుండా ఇద్దరు జూనియర్ మంత్రులకు భూ కేటాయింపుల భాద్యతను అప్పగించడం విస్మయం కలిగించింది. ఎపీ డిప్యూటీ సిఎం కెఇ కృష్ణమూర్తి చంద్రబాబుకు సమకాలీకుడు. ఆయన ఆధ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Andhra pradesh Deputy chief minister KE Krishnamurthy didn't get place in land acquisition committee.Nara Lokesh and Nakka Anand babu got place in this committee.But KE Krishnamurhty didn't got place in this committee, opposition parties questiong about this.