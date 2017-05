ఏపీ ఎంసెట్ ఫలితాలు ఈరోజు మధ్యాహ్నం విడుదలయ్యాయి. ఏపీ మాన‌వ‌ వ‌న‌రుల శాఖ మంత్రి గంటా శ్రీ‌నివాసరావు విజ‌య‌వాడ‌లో విడుద‌ల చేశారు.

English summary

Andhra Pradesh State Eamcet Results has been declared by HRD Minister of Andhra Pradesh Government Sri Ganta Srinivas Rao here in Vijayawada today afternoon. He told that the results will be send to the candidates mobile numbers as well. The following are the first five rankers details in engineering, Agriculture & Pharmacy Divisions.