ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఏపీ, అంచనాలకు మించిన లోటు: యనమల

ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి రాష్ట్ర రెవెన్యూ లోటు 14వేల కోట్ల రూపాయలకు, ద్రవ్య లోటు 24 వేల కోట్ల రూపాయలకు చేరుకుందని మంత్రి యనమల వెల్లడించారు.

Minister Yanamala Ramakrishnudu on Tuesday said that Andhra Pradesh state is in economic crisis.