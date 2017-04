గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ కాంతిలాల్ దండేపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గుర్రుగా ఉంది. ఒక కుటుంబానికి ఒకే పెన్షన్ విధానం మంచిది కాదని... ఈ విషయం గురించి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు చెప్పినా పట్టించుకోలేదంటూ ఇటీవల

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

It is said that Andhra Pradesh government serious on Guntur collector for his comments on CM Chandrababu naidu.