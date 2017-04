మాట తప్పిన బాబు సర్కార్: జనం ప్రశ్నిస్తున్నారు! పవన్ పోరాటానికి రెడీనా?

జనం డిమాండ్ సరే కానీ జనసేనాని మరోసారి వారికి మద్దతుగా నిలబడుతారా? లేదా? అన్నది ప్రస్తుతం ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోన్న అంశం.

English summary

Ap govt was issued fresh notification for land aquisition near the capital region. The villagers in Kuragallu, penumaka, navuluru are opposing this act