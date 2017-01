పవన్ ఎఫెక్ట్ : ఉద్దానంలో మంత్రులు, కమిటీ పర్యటన, వ్యాధికి కారణమేమిటి?

ఉద్దానంలో కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులుగా మారడానికి కారణాలు ఏమిటనే విషయమై ఆరా తీసే పనిలో పడింది ప్రభుత్వం. ఈ మేరకు ప్రతి ఇంటింటిక సర్వే నిర్వహించనుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 14:42 [IST]

English summary

ap health minister and committe members will visit in uddanam on january 19. why people suffering from kidney diseas governament take a survey,