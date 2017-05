ఏపీకి డెల్, బెల్ వస్తోందని వైసీపీ డల్, రూ. 11 కోట్లకు బొత్స కక్కుర్తి: కాల్వ

ఆంధ్రప్రదే్శ్ రాష్ట్రానికి బెల్, డెల్ లాంటి కంపెనీలు వస్తోంటే వైసీపీ డల్ అయిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ సమాచారశాఖ మంత్రి కాలువ శ్రీనివాసులు విమర్శించారు.

English summary

Andhrapradesh information minister Kaluva Srinivasulu slams on Ysrcrp on Tuesday.No right to Ysrcp leaders to comment on Chandrababu Naidu he said.