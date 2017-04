చంద్రబాబు నిర్వాకం: పంట భూమి ‘ప్రైవేట్’పరం, మరీ అన్నదాత పనేంటి?

చిన్న, సన్నకారు రైతుల భూములను కార్పొరేట్‌ కంపెనీలకు అప్పగించేందుకు రాష్ట్రంలో పలు చర్యలు చేపట్టామని నీతి ఆయోగ్‌కు ఇప్పటికే ఏపీ సర్కార్ సవివరమైన నివేదిక సమర్పించింది.

English summary

AP Government has desided to bring law per irrigation land contract act to privatise irrigation.