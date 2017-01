'అవినీతిలో ఏపీ నంబర్ వన్.. లంచం ఇవ్వందే పనికావట్లేదు!'

అవినీతి విషయంలో ఏపీ నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉందంటూ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ సంచలన కామెంట్ చేశారు.

English summary

BJP MLA Vishnu Kumar Raju made sensational comments that ap is the number one state in corruption.