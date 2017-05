కళ్ల ముందు జైలు వూచలు కనబడేసరికి జగన్ వెళ్లి మోడీ కాళ్లపై పడ్డారు : దేవినేని ఉమా

ఎంపీలతో రాజీనామా చేయిస్తానన్న జగన్‌ ఢిల్లీ వెళ్లి ప్రధాని మోడీ కాళ్లపై పడ్డారని, కళ్ల ముందు జైలు వూచలు కనబడుతున్నాయి కాబట్టే కేసులు మాఫీ చేయించుకునే పనిలో పడ్డారని ఘాటుగా విమర్శించారు.

English summary

Andhra Pradesh Irrigation Minister Devineni Umamaheswara Rao on Wednesday said that YSRCP Chief YS Jagan politicising every issue. Now Jagan has fear of jail.. that is why he went to Delhi to touch Prime Minister Modi's feet. Jagan told that after Parliament Sessions his party MPs will resign.. but now he went to Modi for his blessings. Even with the blessings of Prime Minister also he wouldn't be saved from the cases which he is facing, said Minister Uma.