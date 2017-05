హైదరాబాద్‌ జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నెంబర్‌ 36లో బుధవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన రోడ్డుప్రమాదంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మంత్రి నారాయణ కుమారుడు నిశిత్‌ నారాయణ(22), అతడి స్నేహితుడు రవివర్మ మృతి చెందారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 7:41 [IST]

English summary

Andhra Pradesh Minister Narayana son, P Nishith, and his friend, Raja Ravi Varma, were killed when the car in which they were travelling hit a Metro Rail pillar in Hyderabad in the early hours of Wednesday.