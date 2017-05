ప్రమాదం ఎలా జరిగింది.. అతివేగం వల్లే: మంత్రి నారాయణ తనయుడి మృతిపై ఆరా

జూబ్లీహిల్స్ రోడ్డు నెంబర్ 36లో బుధవారం ఉదయం మృతి చెందిన మంత్రి నారాయణ తనయుడు నిషిత్ నారాయణ మృతి చెందారు. అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రమాదంపై ఆరా తీశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 10:42 [IST]

English summary

Son of a Cabinet Minister of Andhra Pradesh died in a road accident in Hyderabad early Wednesday, police said.