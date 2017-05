ఏపీ ఎంపీలకు రైల్వే బోర్డు చైర్మన్ దిమ్మతిరిగే షాక్!..

ఆయన సమాధానంతో షాక్ తిన్న ఎంపీలు.. రైల్వే జోన్ ఉత్తరాంధ్రవాసుల రెండు దశాబ్దాల కల అని గుర్తు చేశారు.

English summary

Ap MP's Haribabu and Muttamsetti Srinivasarao met Railway board chairman on Friday and asked for railway zone. After hearing the neglected answer from chairman MP's were shocked