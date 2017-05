జగన్ పర్యటనలో నిర్లక్ష్యం: బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనం తాళాలు మర్చిపోయారు!

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శ్రీకాకుళం పర్యటన ఏర్పాట్లలో ప్రభుత్వ అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ ఆ పార్టీ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు

English summary

It is said that Andhra Pradesh officials carelessly behaved in YSR Congress Party president YS Jaganmohan Reddy Srikakulam tour.