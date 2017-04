లోకేష్ ముమ్మాటికీ పప్పే! ఏం చేస్తారో చేస్కోండి: విజయసాయిరెడ్డి సంచలనం

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంటుసభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేష్‌పై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. నారా లోకేష్ ముమ్మాటికీ పప్పేనని.. ఏం చర్యలు తీసుకుంటారో తీసుకోండని సంచలన వ్యాఖ

English summary

Andhra Pradesh police have visited YSRCP social media office on road no 1, Banjara Hills, on Saturday morning. Half a dozen police officials led by a DSP has come from Guntur. They were confronted by YSRCP General Secretary and MP Vijay Sai Reddy who asked them to show search warrants. The police said they came only to issue a notice.