బాబుకు 'ప్రెస్ అకాడమీ' షాక్: చేసిందేమి లేదు!, జర్నలిస్టుల పరిస్థితి ఇదిగో ఇలా?

ఏపీలో టీడీపీ అధికారం చేపట్టి మూడేళ్లు కావస్తున్నా.. ప్రెస్ అకాడమీ పట్ల మాత్రం ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందన్న అభిప్రాయం బలంగా వినిపిస్తోంది. తాజాగా ఏపీ ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ వాసుదేవ దీక్షితులు

English summary

AP Press academy chairman Vasudeva Deekshitulu expressed his unhappy over govt negligence. He said, till now govt was not allocated any building for press academy