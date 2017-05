ఏపీ సచివాలయంపై వాన్నాక్రై ఎఫెక్ట్,డిస్కులను రీరైట్ చేస్తున్నారు

వాన్నా క్రై వైరస్ ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయం పైన కూడా పడింది. సచివాలయంలోని కొన్ని కంప్యూటర్లు హ్యాక్ అయినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

AP secretariat's computers hit by WannaCry ransomware.

Other articles published on May 17, 2017