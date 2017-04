శివ ఎఫెక్ట్!: టీడీపీకి దళిత అధినేత ఖాయమేనా?

తెలుగుదేశం పార్టీ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదేమంటే.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడిగా దళితుడిని నియమించే యోచనలో ఆ పార్టీ ఉన్నట్లు సమాచారం. రానున్న మహానాడులో ఈమేరకు నిర్ణయం.

English summary

It is said that Andhra Pradesh Telugudesam Party President may dalit.