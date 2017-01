బంపరాఫర్: రూ.10వేలకే ఐఫోన్ 6ఎస్! షరతులు వర్తిస్తాయి..

ఆన్‌లైన్ దిగ్గజం ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఆపిల్ ఐ ఫోన్ల పైన భారీ డిస్కౌంట్ ప్రకటించింది. ఆపిల్ ఐఫోన్ 6 16 జీబీ వెర్ష‌న్ మొబైల్‌ను రూ.9,990కే అందించనున్నట్లు ప్రకటించింది.

English summary

Apple iPhone 6 Selling For as Low as Rs 9990 on Flipkart Under Exchange Offer.