జగన్ రాజకీయ భవితవ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే ఈ తీర్పుపై ప్రస్తుతం ఆ పార్టీలో సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

English summary

April 28th is the present hot topic in Andhrapradesh. That day Bahubali is releasing in theatres, at the same time Court verdict will come out regarding Jagan's bail issue