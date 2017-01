మెగా సిటీ: కీలక దశకు నూతన అమరావతి

కృష్ణా నది ఒడ్డున విజయవాడ సమీపంలో నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి నగరం నిర్మాణం శరవేగంగా జరుగుతోంది.

English summary

The development of Andhra Pradesh's new capital Amaravati on the banks of the Krishna river near Vijayawada has entered the execution phase -- with the focus now shifting to creating critical infrastructure.