అనంతలో 'తెప్ప' విషాదం: తల్లడిల్లిన గుండెలు, 14మంది మృతి(ఫోటోలు)

చెరువు మధ్యలో గట్టు ఉండటంతో వారిని అక్కడ దించి.. మిగతా వాళ్లను ఎక్కించుకునేందుకు మళ్లీ ఒడ్డుకు వచ్చాడు. అలా వారిని కూడా ఎక్కించుకుని చెరువు మధ్యలోని గట్టు వద్దకు వెళ్లాక..

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 10:42 [IST]

English summary

At least 13 persons drowned while four others went missing after their dinghy capsized in a stream in Anantapuramu district of Andhra Pradesh on Friday, the police said.