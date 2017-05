వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలుగుదేశం - భారతీయ జనతా పార్టీ నేతల మధ్య చిచ్చు పెట్టారు!

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 11:37 [IST]

Andhra Pradesh minister and TDP leader Atchannaidu felt unhappy with BJP leader and Minister Manikyala Rao's comments.