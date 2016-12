మైనర్ బాలికపై ఆటో డ్రైవర్ అత్యాచారం

మైనర్ బాలికపై విజయనగరం జిల్లాలో ఆటోడ్రైవర్ అత్యాచారం చేశాడు. స్కూల్ నుండి ఇంటికి ఆటోలో తిరిగివస్తుండగా ఆటోలో ప్రయాణీకులు ఎవరు లేని ప్రాంతంలో ఆటోడ్రైవర్ బాలికపై అత్యాచారం చేశాడు.

English summary

auto driver rape on minor girl at musiram village in vijayanagaram district, when she went to home after school , auto driver rape on her.