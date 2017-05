మహిళను నమ్మించి రేప్ చేసిన ఆటో డ్రైవర్: ఆపై బెదిరింపులు

ఓ ఆటో డ్రైవర్ మహిళను నమ్మించి ఆమెపై అత్యాచారం చేశాడు. పైగా తాను చెప్పిన చోటికి రావాలని ఆమెను బెదిరిస్తూ వచ్చాడు. ఆ సంఘటన విజయవాడలో జరిగింది.

English summary

An auto driver has sexually assaulted a married woman at Vijayawada of Andhra Pradesh.