బాహుబలి2 ఫీవర్: గ్యాస్ కనెక్షన్‌ తీసుకుంటే బాహుబలి టికెట్ ఉచితం

బాహుబలి2 చిత్రానికి ఉన్న క్రేజ్ ను పలు సంస్థలు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నాయి. ఓ గ్యాస్ ఏజెన్సీ ఏకంగా సంచలన ప్రకటన చేసింది. వంట గ్యాస్ కనెక్షన్ తీసుకున్న వారికి బాహుబలి-2 సినిమా టికెట్‌ను ఉచితంగా

English summary

It is said that Free baahubali movie 2 tickets issues with gas connections in Guntur.