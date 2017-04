స్వయంగా డిస్ట్రిబ్యూటర్లే రంగంలోకి దిగి టికెట్లను బ్లాక్ మార్కెట్లో విక్రయిస్తుండటంతో.. ఈ రేటు మరో వంద శాతం పెరిగింది.

English summary

Telugu movie Bahubali has kicked up a storm even before its release on Friday. Even as allegations have been levelled against some in the film trade of encouraging black-marketing of tickets for outrageous amounts, fans across Andhra Pradesh and Telangana vented their ire on theatres for non-availability of tickets over the counter.