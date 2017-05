ఉద్దేశపూర్వకంగా జగన్ ప్రతిష్టను మసకబార్చేలా ఆంధ్రజ్యోతి వ్యవహరిస్తోందని, ఆ పత్రిక చేస్తున్నది క్షమించరాని నేరం అని అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Ap opposition party YSRCP announced that they are banned Abn channel and Andhrajyothy paper in Andhrapradesh. Ysrcp leader Bhumana Karunakar Reddy alleged that paper is wantedly doing negative publicity on Jagan.