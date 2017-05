ఆంధ్రజ్యోతి ఎఫెక్ట్: తప్పులో కాలేసిన జగన్, తప్పు చేస్తున్నారా?

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్పులో కాలేశారా?

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Many are thinking that YSR Congress Party making mistake by banning AndhraJyothy.