షాకింగ్: కంటతడి పెట్టారు.. మోడీతో జగన్ భేటీ వెనుక రహస్యం ఇదీ!!

ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో భేటీ కావడం ఏపీలో టిడిపి, వైసిపి, బీజేపీల మధ్య మాటల యుద్ధానికి తెరలేపింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

One leading News Paper revealed Why YSR Congress Party chief YS Jaganmohan Reddy met PM Narendra Modi.

Other articles published on May 15, 2017