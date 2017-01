జగన్ ఎవరు చెప్పినా వినరు, అందుకే ఇలా చేశా: భూమా నాగిరెడ్డి

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన తెలుగుదేశం పార్టీ నేత, ఎమ్మెల్యే భూమా నాగిరెడ్డి సోమవారం నాడు తీవ్రంగా మండిపడ్డారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telugudesam Party leader and MLA Bhuma Nagi Reddy takes on YS Jagan in Kurnool.