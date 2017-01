నోరు మెదపని 'జగన్'.. జలయజ్ఞంపై బహిరంగ చర్చకు రా!..: భూమా సవాల్

వైఎస్ హయాంలో జలయజ్ఞంలో తీవ్ర అవినీతి చోటు చేసుకుందన్న భూమా.. దానిపై బహిరంగ చర్చకు రావాలని జగన్ కు సవాల్ విసిరారు.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 18:44 [IST]

English summary

TDP Mla Bhuma Nagireddy fired on YSRCP President Jagan over party jumpings. He questioned jagan that why he can't questioning ponguleti srinivas reddy for party jumping