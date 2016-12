ఈ ఏడాది వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఎమ్మెల్యేలు అధికార టిడిపిలో చేరారు. మూడు రోజుల క్రితం ఉప్పులేటి కల్పన సైకిల్ ఎక్కారు. ఆమెతో కలిపి మొత్తం 21 మంది ఎమ్మెల్యేలు టిడిపి పంచన చేరారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Big Shock to YS Jagan in 2016 in Kurnool District.