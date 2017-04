చంద్రబాబుకు షాక్: బీహార్ కంటే ఏపీలో పరిస్థితులు దారుణం: ప్రముఖ ఆర్కిటెక్ట్ పుమిహికో మాకీ

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు అత్యంత దారుణంగా ఉన్నాయని, జపాన్ కు చెందిన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆర్కిటెక్చర్ సంస్థ దుమ్మెత్తిపోసింది.

English summary

Bihar state bettan than Andhra pradesh state for investments and business said Fumhiko Maiki, he was write a article in architectural digest magazine.In this article he wrote his experiences of Bihar and Andhra pradesh states.