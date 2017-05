మోడీతో భేటీలో జగన్ ప్రతిపాదన: దానికే బిజెపి సై, అమిత్ షా వ్యాఖ్య అదే..?

జగన్ ప్రతిపాదనతో బిజెపి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వచ్చే ఎన్నికల్లో ముందుకు సాగడానికి సిద్ధపడినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

It is said that BJP has decided contest the ensuing elections in Andhra Pradesh based on the proposal of YSR Congress party president YS Jagan.