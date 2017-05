ఏపిలో అమిత్ షా ప్లాన్: చంద్రబాబుతో తెగదెంపులేనా?

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు బిజెపి నాయకత్వం ప్లాన్ చేస్తోంది..సంస్థాగతంగా బలపడేందుకు ఆ పార్టీ వ్యూహారచన చేస్తోంది.బిజెపి జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా మూడు రోజుల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్

English summary

BJP national president Amit shah planning for strengthen party in Andhra pradesh state.He will be tour in Ap state this month.BJP state committe will plan Amit shah tour.