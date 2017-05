మోడీని జగన్ కలిస్తే తప్పేంటి, కేసులకేం సంబంధం: బాబుకు బీజేపీ గట్టి షాక్

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని కలవడంపై చర్చ జరుగుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏపీ బీజేపీ వ్యవహారాల ఇంచార్జ్ సిద్ధార్థనాథ్ సింగ్

English summary

BJP Siddarthnath asks TDP what is wrong if meeting with PM Modi.